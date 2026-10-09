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09 октября, 15:05

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Sina: актер Джеки Чан стал звездой ужина в честь NBA China Games

Актер Джеки Чан стал звездой ужина в честь NBA China Games

Фото: ТАСС/IMAGO/VCG

Актер Джеки Чан стал главной звездой ужина в честь матчей NBA China Games в Макао. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Sina.

"Главными героями явно были баскетбольные звезды, но самым ярким моментом всего вечера в результате стал Джеки Чан", – пишут журналисты.

На приеме 72-летний артист учил зарубежных гостей приемам кунг-фу, жарил фанатам стейки и играл в мяч с баскетболистами.

"По итогам всего ужина самым популярным оказался 72-летний "старший брат" Джеки Чан", – сказано в материале издания.

Ранее в Баку завершились съемки части фильма "Доспехи Бога – 4: Ультиматум" с Чаном в главной роли. Производство картины стартовало еще в июне в Мангистауской области на западе Казахстана.

Поддержку съемочной группе оказывали 26 официальных организаций Азербайджана. К производству привлекли более 200 местных специалистов и десятки местных компаний. Выход новой части "Доспехов Бога" запланирован на февраль 2027 года.

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