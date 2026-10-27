В Подмосковье врачи спасли женщину с отеком Квинке после съеденного винограда

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В Подмосковье врачи спасли женщину с отеком Квинке, который возник из-за острой аллергической реакции на съеденный виноград. Об этом говорится на сайте Минздрава Московской области.

Женщина обратилась в приемное отделение Раменской больницы с тяжелыми аллергическими симптомами: у нее стремительно отекал язык и почти перестал двигаться. Врачи диагностировали отек Квинке и выяснили, что незадолго до сна пациентка съела виноград.

Симптомы проявились через 20 минут. Женщина сразу приняла антигистаминное, но отек продолжал нарастать, поэтому она решила обратиться за медицинской помощью.

Врач-терапевт приемного отделения Раменской больницы Андрей Власов подчеркнул, что отек языка – это прямой путь к асфиксии. По его словам, главная ошибка в такой ситуации – выпить привычный антигистаминный препарат и подождать.

"При стремительно нарастающем отеке слизистых делать этого категорически нельзя. Мы немедленно оказали помощь нашей пациентке: взяли необходимые анализы, тщательно осмотрели и сделали ЭКГ, чтобы исключить осложнения со стороны сердца, и ввели экстренные препараты, купирующие аллергическую реакцию", – уточнил Власов.

После проведенной терапии отек начал спадать, дыхание восстановилось, а язык снова стал подвижным. До полной стабилизации состояния женщина оставалась под наблюдением специалистов.

Ранее врачи в Ямало-Ненецком автономном округе эндоскописты извлекли семечку, которая перекрыла просвет бронха девочки и вызвала воспаление дыхательных путей. Фрагмент семечки застрял в труднодоступном месте дыхательных путей, вызвав воспаление, отек и сужение просвета правого нижнедолевого бронха.

Семечку удалось достать заведующему эндоскопическим отделением больницы Игорю Киртянову. Он захватил фрагмент эндоскопической корзинкой и извлек его через тубус бронхоскопа. Операция прошла успешно.