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27 октября, 11:47

Шоу-бизнес

Группа Райана Гослинга Dead Man's Bones вернулась с первой за 17 лет песней

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Connor Terry

Музыкальный проект Dead Man's Bones, созданный актером Райаном Гослингом и сценаристом Заком Шилдсом, впервые за 17 лет выпустил новый сингл. Он получил название Lost in the Night и был презентован на официальном сайте группы.

Одновременно с песней вышел черно-белый клип, в котором снялись актеры Ноа Джуп и Рейн Спенсер. Над композицией музыканты работали вместе с давним соавтором Тимом Андерсоном.

Незадолго до анонса супруга Гослинга, актриса Ева Мендес, намекнула на возвращение проекта. Также актриса призналась, что давно ждала новые песни группы.

"Он сдержал данное мне обещание", – заявила она уже после публикации тизера.

Dead Man's Bones выпустила единственный до этого момента одноименный альбом в 2009 году. В записи пластинки участвовал детский хор музыкальной школы Silverlake Conservatory. Музыка коллектива сочетает элементы инди-рока, фолка и готики.

Ранее на официальном сайте The Beatles появился таинственный обратный отсчет до необъявленного события. Группа пообещала фанатам "захватывающие новости". Вскоре выяснилось, что речь идет о специальном переиздании шестого студийного альбома Rubber Soul, записанного в 1965 году. Релиз, смикшированный продюсером Джайлсом Мартином и звукоинженером Сэмом Океллом, выпустили 2 октября.

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