Эксперт Христенко: сухой воздух в отопительный сезон может вызвать пересыхание слизистых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Сухой воздух в квартире в отопительный сезон может приводить к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей и снижать работоспособность. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Александра Христенко.

По его словам, сухой воздух особенно часто становится проблемой в отопительный сезон. При низкой влажности пересыхают слизистые оболочки дыхательных путей, что приводит к снижению их защитных функций.

"В отопительный сезон важно не пытаться сделать квартиру максимально теплой. Комфортный микроклимат складывается сразу из нескольких параметров – температуры, влажности и воздухообмена. Оптимально, чтобы в жилой комнате было примерно плюс 20–22 градуса. Если температура выше, воздух высушивается", – отметил Христенко.

Эксперт добавил, что для поддержания комфортного микроклимата важно регулярно проветривать комнаты. Относительная влажность в помещении должна находиться в пределах 30–45%.

Христенко подчеркнул, что даже зимой помещение нужно проветривать, чтобы удалить накопившийся углекислый газ, запахи и бытовые загрязнители. Следует делать это 2–3 раза в день по 10–15 минут.

"Если показатель регулярно опускается ниже этой отметки, можно использовать бытовой увлажнитель", – добавил он.

При низкой влажности пыль дольше остается во взвешенном состоянии, поскольку она витает в воздухе, а не ложится на поверхности. Влажная уборка помогает уменьшить ее количество в помещении, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что легионеллез, аспергиллез и увлажнительная лихорадка могут развиться при неправильном использовании увлажнителей воздуха. По ее словам, это связано с тем, что в резервуаре для воды могут размножаться бактерии и плесневые грибки, которые способны привести к развитию тяжелых заболеваний и осложнению или ухудшению течения уже имеющихся хронических.

Кроме того, есть риск заболеть так называемой увлажнительной лихорадкой. Надышавшись аэрозолем, насыщенным спорами грибков и бактериальной флорой, человек начинает испытывать гриппоподобное состояние: повышается температура, возникает кашель, насморк.