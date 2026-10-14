Врач Чернышова предупредила о развитии легионеллеза из-за увлажнителей воздуха

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Легионеллез, аспергиллез и увлажнительная лихорадка могут развиться при неправильном использовании увлажнителей воздуха. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что воздух в квартире действительно важно увлажнять в период отопительного сезона: он становится очень сухим, а из-за этого страдают слизистые оболочки и падают защитные силы организма.

"В то же время необходимо знать, что при неправильной эксплуатации увлажнители становятся очень опасными для здоровья. Во-первых, потому что в резервуаре для воды могут размножаться бактерии и плесневые грибки, которые способны привести к развитию тяжелых заболеваний и осложнению или ухудшению течения уже имеющихся хронических", – предупредила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Одним из самых опасных последствий можно назвать развитие легионеллеза, вызываемого бактерией рода legionella. В результате подскакивает температура, страдает дыхательная система. Заболевание протекает очень тяжело и трудно лечится. Как и аспергиллез: им можно заболеть из-за поселившегося в увлажнителе плесневого грибка аspergillus, который поражает легкие.

Кроме того, есть риск заболеть так называемой увлажнительной лихорадкой. Надышавшись аэрозолем, насыщенным спорами грибков и бактериальной флорой, человек начинает испытывать гриппоподобное состояние: повышается температура, возникает кашель, насморк.

"Особенно опасен регулярный контакт с бактериальной флорой и грибками для тех, кто имеет бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких и склонен к аллергическим реакциям. Их состояние может сильно ухудшаться", – предупредила терапевт.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно ежедневно полностью менять воду в увлажнителе, а не просто доливать сверху новые порции. Плюс нужно как можно чаще мыть резервуар.

Помимо этого, стоит купить в дом гигрометр, чтобы контролировать уровень влажности: он не должен превышать 50%. В противном случае в помещении создаются комфортные условия для развития плесени и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции, предупредила Чернышова.

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