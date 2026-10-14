Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 16:22

Общество
Главная / Новости /

Врач Чернышова предупредила о развитии легионеллеза из-за увлажнителей воздуха

Врач предупредила об опасном влиянии увлажнителей воздуха на здоровье

Фото: depositphotos/tashka2000

Легионеллез, аспергиллез и увлажнительная лихорадка могут развиться при неправильном использовании увлажнителей воздуха. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что воздух в квартире действительно важно увлажнять в период отопительного сезона: он становится очень сухим, а из-за этого страдают слизистые оболочки и падают защитные силы организма.

"В то же время необходимо знать, что при неправильной эксплуатации увлажнители становятся очень опасными для здоровья. Во-первых, потому что в резервуаре для воды могут размножаться бактерии и плесневые грибки, которые способны привести к развитию тяжелых заболеваний и осложнению или ухудшению течения уже имеющихся хронических", – предупредила врач.

Одним из самых опасных последствий можно назвать развитие легионеллеза, вызываемого бактерией рода legionella. В результате подскакивает температура, страдает дыхательная система. Заболевание протекает очень тяжело и трудно лечится. Как и аспергиллез: им можно заболеть из-за поселившегося в увлажнителе плесневого грибка аspergillus, который поражает легкие.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, есть риск заболеть так называемой увлажнительной лихорадкой. Надышавшись аэрозолем, насыщенным спорами грибков и бактериальной флорой, человек начинает испытывать гриппоподобное состояние: повышается температура, возникает кашель, насморк.

"Особенно опасен регулярный контакт с бактериальной флорой и грибками для тех, кто имеет бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких и склонен к аллергическим реакциям. Их состояние может сильно ухудшаться", – предупредила терапевт.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно ежедневно полностью менять воду в увлажнителе, а не просто доливать сверху новые порции. Плюс нужно как можно чаще мыть резервуар.

Помимо этого, стоит купить в дом гигрометр, чтобы контролировать уровень влажности: он не должен превышать 50%. В противном случае в помещении создаются комфортные условия для развития плесени и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции, предупредила Чернышова.

Ранее терапевт Александра Разаренова предупредила, что прогулки без головного убора в холодную погоду могут закончиться обострением невралгии троичного нерва. Кроме того, страдает состояние волос, потому что происходит переохлаждение волосяных фолликулов.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика