"Активные граждане" выбрали темы документов для оцифровки Главархивом Москвы

Фото: Главархив Москвы

Пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали в качестве приоритетной для оцифровки тему "Жизнь Москвы во второй половине XVIII – начале XX века". За нее проголосовали 40% участников, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в документах высшей власти и городских учреждений можно найти сведения о том, как регулировали повседневную жизнь москвичей. Они касаются использования велосипедов в разное время суток, содержания животных, уборки улиц и тротуаров, запрета на курение в общественных местах, работы театров и кинотеатров.

Начальник Главархива Ярослав Онопенко сообщил, что документы по лидирующей теме оцифруют в 2026 году. Материалы переведут в электронный вид и дополнят поиском на базе искусственного интеллекта. Их добавят в виртуальный музей Главархива "Москва – с заботой об истории" и в онлайн-сервис "Поиск по архивам".

"Основная цель нашей работы – делать историческое наследие максимально открытым для каждого жителя, и для нас принципиально важно опираться на мнение самих москвичей", – отметил Онопенко.

Второй по популярности стала тема "Дворянство Московской губернии в конце XVIII – начале XX века" – 18% голосов. Сюда вошли родословные книги, дела "с доказательством о дворянстве", данные о службе и другие сведения. Тему "Образование в Москве в конце XIX – начале XX века" поддержали 16%. К ней относятся более 100 тысяч личных дел студентов Императорского Московского университета, а также списки и карточки учащихся Московских высших женских курсов.

Материалы по темам, занявшим второе и третье места, включат в план оцифровки документов на 2027 год.

При этом направление "Книгопечатание и книготорговля в Москве в конце XVIII – начале XX века" выбрали 11%. Оно посвящено изданиям, работе типографий, литографских и книготорговых заведений. Пользователи также высказались за оцифровку документов по всем темам, ценным для изучения истории семей, и предложили оцифровать материалы о развитии промышленности, архитектуры и городского транспорта. Часть документов уже доступна в виртуальном музее Главархива.

В голосовании участвовали более 193 тысяч человек. По словам Онопенко, с 2020 года онлайн-доступ к документам о семейной истории открывается в сервисе "Моя семья", а с 2025 года они размещены на платформе "Московская электронная школа". Голосование, указал он, показало большой интерес горожан к истории столицы.

Ранее в городском медиабанке "Мосфото" появился новый раздел "Культурное наследие". Там находятся фотографии столичных памятников архитектуры, в том числе архивные. Также здесь можно познакомиться с трудами реставраторов, узнать интересные факты из истории памятников архитектуры.

