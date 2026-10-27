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27 октября, 15:51

Шоу-бизнес

Блогер Виктория Боня назвала Louis Vuitton брендом для бедных и бомжей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня раскритиковала бренды Louis Vuitton и Chanel, заявив, что эти марки рассчитаны на небогатых покупателей. Об этом она заявила в разговоре с дочерью Анджелиной, который опубликовала на своем YouTube-канале.

По словам Бони, она вновь начала тратить деньги на бренды, которые сама же оценивает невысоко. К таким она отнесла Louis Vuitton и Chanel.

"Louis Vuitton – бренд для бедных и бомжей: когда у человека чуть-чуть появляются деньги, он покупает Louis Vuitton, причем на последние", – заявила блогер.

При этом она признала, что одежда Louis Vuitton отличается качеством. Продукцию Chanel она оценила противоположным образом – как плохую.

Ранее Боня предлагала дочери просить деньги и подарки у отца – предпринимателя Алексея Смерфита. Поводом стал разговор о покупке дорогостоящего браслета в бутике Hermès, который блогер приобретать отказалась. Анджелина усомнилась в том, что отец купит ей украшение, и отметила, что он не приобретает дорогие вещи даже для себя.

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