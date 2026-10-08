Виктория Боня раскрыла свою версию конфликта с Надеждой Сысоевой на шоу "Выжить в Дубае"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Савостьянов

Телеведущая Виктория Боня в комментарии для Super подробно рассказала свою версию конфликта с комиком Надеждой Сысоевой, который разгорелся во время съемок шоу "Выжить в Дубае" в 2024 году.

Спустя два года блогеры вновь обменялись колкостями в соцсетях. Сысоева обвинила Боню в "откровенном кибербуллинге" и заявила изданию, что в ее адрес якобы заказывали ботов и негативные комментарии. Боня эти обвинения отвергла, отметив, что не собирается вступать в новый публичный конфликт.

Как утверждает Боня, Сысоева до сих пор пытается "вырулить свое противное поведение". Однако телеведущей это говорит лишь о том, что за три года комик "так ничему и не научилась".

"Очень жаль. Люди часто наступают на одни и те же грабли. И снова они бьют в лоб", – заявила она.

Отдельно Боня прокомментировала обвинения в использовании ботов. Она отметила, что люди могут самостоятельно формировать свое мнение и делать выводы, и не каждый негативный комментарий – это бот.

"Иногда это просто реакция аудитории на увиденное", – сказала она.

При этом Боня подчеркнула, что не хочет продолжать ссору.

"Меня просто на это нет! Я есть на любовь, дружбу и понимание", – указала она.

В основе конфликта лежат события двухлетней давности. Как ранее Сысоева рассказывала "Сплетница Медиа", во время участия в шоу "Выжить в Дубае" Боня не захотела жить с ней в одной палатке из-за своей репутации и сотрудничества с мошенническими брендами одежды.

Боня представила другую версию произошедшего, утверждая, что Сысоева объясняла отказ спать вместе в палатке по-другому. По ее словам, комик за кадром рассказала Боне о своем желании вступить в интимную связь с другим участником проекта, что и стало причиной отказа.

Также Боня заявила, что конфликт начался после того, как Сысоева сблизилась с Оксаной Самойловой и Джиганом на проекте. По ее мнению, они решили, что большинство уже на их стороне, и начали проявлять высокомерие и хамство.

Тогда телеведущая решила обозначить свои личные границы, заявив, что она очень добрый человек, но доброта не означает, что она позволит кому-либо вытирать об нее ноги. Это, по ее мнению, и не понравилось другим участникам.

Кроме того, как отметили представители Сысоевой, она просила Боню не распространять конфликт в соцсетях, поскольку переживала смерть матери. Сторона комика также обвинила телеведущую в публикации скриншота переписки и попытке использовать личную трагедию ради хайпа.

Боня объяснила, что не знала, что информация о смерти матери Сысоевой должна оставаться конфиденциальной.

В заключение Боня отметила противоречие в нынешней версии Сысоевой о начале конфликта. Она указала, что в своем последнем видео комик сначала утверждает, что у них были хорошие отношения до проекта, а затем говорит, что репутация мешала ей общаться с ней.

"Так все-таки какие отношения у нас были до проекта? Мне кажется, эти утверждения плохо сочетаются друг с другом", – заключила она.

Ранее Боня посоветовала разговаривать с деревьями и выражать им свои чувства. Она опубликовала ролик, в котором обняла дерево и заявила, что растениям тоже важны слова любви и внимание.