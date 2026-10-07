Виктория Боня призвала разговаривать с деревьями и признаваться им в любви

Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"

Телеведущая Виктория Боня посоветовала разговаривать с деревьями и выражать им свои чувства. Об этом она рассказала в видео, опубликованном в телеграм-канале.

В ролике Боня обняла дерево и заявила, что растениям важны слова любви и внимание. Деревья живые, поэтому им нужно говорить, что человек их видит, чувствует и слышит.

"Деревья живые. Живее многих, кстати. Невероятная красота", – прокомментировала блогер.

Ранее другая популярная блогер Оксана Самойлова также публиковала кадры на природе. Она отправилась в лес за грибами и назвала эту прогулку самой удачной в своей жизни, позируя среди деревьев с полной корзиной и призывая поклонников готовить корзинки для будущих походов.