07 октября, 17:57Шоу-бизнес
Виктория Боня призвала разговаривать с деревьями и признаваться им в любви
Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"
Телеведущая Виктория Боня посоветовала разговаривать с деревьями и выражать им свои чувства. Об этом она рассказала в видео, опубликованном в телеграм-канале.
В ролике Боня обняла дерево и заявила, что растениям важны слова любви и внимание. Деревья живые, поэтому им нужно говорить, что человек их видит, чувствует и слышит.
"Деревья живые. Живее многих, кстати. Невероятная красота", – прокомментировала блогер.
Ранее другая популярная блогер Оксана Самойлова также публиковала кадры на природе. Она отправилась в лес за грибами и назвала эту прогулку самой удачной в своей жизни, позируя среди деревьев с полной корзиной и призывая поклонников готовить корзинки для будущих походов.