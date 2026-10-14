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14 октября, 16:23

Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня рассказала о последствиях неудачной пластической операции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

46-летняя телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях неудачной пластической операции, передает "Радио 1" со ссылкой на ее соцсети.

По ее словам, после хирургического вмешательства на шее появились выраженные круговые морщины. Привести эту зону в порядок она теперь пытается с помощью инъекций.

Боня призналась, что жалеет о решении лечь под нож: результат оказался совсем не таким, на какой она рассчитывала.

"Как можно было взять и себе все испортить в таком юном возрасте", – эмоционально высказалась блогер, вспоминая последствия операции.

Ради очередного визита к специалисту телеведущая приехала в Дубай. Уход за собой она доверяет исключительно своему косметологу Александру.

Боня также показала подписчикам сам процесс процедур. После инъекций на коже остались небольшие папулы, но звезда не стала скрывать временные следы от уколов и продемонстрировала результат без ретуши.

До этого телеведущая кардинально сменила внешний вид. Она рассказала, что решилась на изменение цвета волос и добавила светлые пряди. Телеведущая была довольна результатом. По словам Бони, она чувствует, что в жизни наступают перемены.

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