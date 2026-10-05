Телеведущая Виктория Боня сменила цвет волос и сделала пирсинг носа

Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"

Телеведущая и модель Виктория Боня кардинально обновила внешность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал девушки, где она продемонстрировала свое преображение.

Боня рассказала, что решилась на смену цвета волос, добавив светлые пряди. Телеведущая осталась довольна результатом.

"Еле-еле видно, я напугала, что будет блонд, но при этом есть эффект объема. Мне нравится, очень", – заявила модель.

Кроме того, знаменитость отметила, что сделала новый пирсинг носа и прокол в ухе. По словам Бони, она чувствует, что в жизни грядут перемены.

Ранее Боня рассказала о мужчине, который подарил ей кровать стоимостью около 14 миллионов рублей. По словам телеведущей, мужчина является успешным бизнесменом из Москвы. С ним она знакома около двух лет.

При этом она отметила, что из-за расстояния молодой человек еще не стал ее бойфрендом. По словам Бони, мужчина предлагал ей переехать к нему в прошлом году. Однако телеведущая заявила, что не готова бросить свой дом и питомца по кличке Мурочка.

