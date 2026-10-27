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27 октября, 12:06

Общество

Чемпионат по ораторскому мастерству состоится в Москве

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

В Москве в рамках конкурса "ЛИЦА района" состоится третий чемпионат "ПРО ораторство". Участникам предоставят возможность рассказать о себе, попробовать силы в дебатах и показать навыки импровизации: все, кто успешно пройдет отборочные туры, получат сертификаты, а лидеры выйдут в финал.

Как рассказала замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова, победителя определят члены жюри. Они будут смотреть на логику, аргументацию и умение устанавливать контакт с аудиторией. Также будет приз зрительских симпатий.

Состязание состоит из трех этапов. Сначала участники должны будут за минуту представиться, рассказать о своих сильных чертах и заинтересовать других. После этого каждому предстоит выступить без подготовки на определенную тему. Третий этап будет включать дебаты, в ходе которых необходимо отстоять свою позицию.

Кроме того, для участников подготовили тренинг по дебатам. С ними пообщается член Союза журналистов России, эксперт по эмоциональному интеллекту и медиатехнологиям Гузель Ибрагимова.

Желающие приглашаются на отборочные этапы, которые пройдут 28, 30 октября и 5 ноября в 19:00, финал запланирован на 18 ноября в 19:00. Мероприятия состоятся по адресу улица Саляма Адиля, дом 4. Для участия необходима предварительная регистрация в соцсетях Агентства общественных проектов, которое организует соревнования.

Конкурс "ЛИЦА района" проводится под эгидой экосистемы "Территория возможностей" столичного департамента территориальных органов исполнительной власти. Его участниками становятся активные москвичи, члены некоммерческих и волонтерских организаций, социальные предприниматели и авторы общественных инициатив. За все время существования конкурса от горожан поступило свыше 5 тысяч заявок, а более 250 проектов были поддержаны на городском уровне.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы". На мероприятии выявляются самые эффективные методики наставничества, которые используют городские компании. Подать заявку можно до 15 декабря, а имена победителей станут известны в марте 2027 года.

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