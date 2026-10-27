Писатель Михаил Липскеров будет похоронен на Головинском кладбище

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Советский и российский писатель, драматург и сценарист Михаил Липскеров будет похоронен на Головинском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в его семье.

Липскеров ушел из жизни 24 октября в возрасте 87 лет. По словам родственников писателя, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Прощание и отпевание состоятся в специальном корпусе Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе.

Писатель родился 1 июля 1939 года в Москве. Он был сценаристом таких советских мультфильмов, как "Волк и теленок", "Самый маленький гном", "Ковбои в городе" и других. Он также писал прозу и пьесы.

