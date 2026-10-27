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27 октября, 12:50

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Песков: Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру Орбана на пост генсека ООН – Песков

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT HEGEDUS

Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не поднимали вопрос о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал новости о том, что администрация главы Белого дома предлагает рассмотреть кандидатуру Орбана на эту должность и экс-премьер Венгрии якобы может стать единым кандидатом от США, России и КНР.

При этом Песков отметил, что, если кандидатура венгерского политика будет официально предложена, Москва ее рассмотрит.

Ранее стало известно, что российская сторона будет участвовать в консультациях, которые пройдут в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Официально заявки на пост поступили в том числе от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и экс-президента Чили Мишель Бачелет.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва ждет от нового генсека защиты интересов всего человечества.

США предложили Орбану выдвинуться на пост генсека ООН

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