Адвокат Матыцин: родителям оставленного младенца в Самаре грозит до 20 лет

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Родителям двухмесячной девочки, которую оставили в коляске на улице в Самаре, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Александр Матыцин в беседе с изданием "Абзац".

По словам Матыцина, такое наказание может последовать, если действия взрослых квалифицируют как покушение на убийство малолетнего по статьям 30 и 105 УК РФ. Для такой квалификации необходимо доказать сознательный умысел на убийство ребенка.

Адвокат не исключил, что действия родителей подпадут под статью 125 УК РФ об оставлении в опасности. Он обратил внимание, что подгузники, оставленные в коляске, позволяют предположить, что взрослые надеялись на помощь прохожих. Адвокат уточнил, что по этой статье предусмотрено наказание до года лишения свободы.

Младенца в коляске, оставленного рядом с мусорными контейнерами в Самаре, нашли прохожие. Рядом не было родителей ребенка, но в коляске лежали смесь, вода и подгузники. Обнаруженную двухмесячную девочку поместили в медицинское учреждение. Личность родителей уже установлена.

По данным СМИ, за день до инцидента мать ребенка уже оставляла девочку полицейским. Незадолго до того случая девушка пила алкоголь и кричала на дочь. Прохожая сделала ей замечание. Женщина с коляской в ответ на это заявила, что сбежала от сожителя из-за насилия и что месяц назад девочка уже попадала в реанимацию. От места в приюте она отказалась, а при прибытии полиции оставила им ребенка и скрылась.

