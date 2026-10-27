Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 12:35

Происшествия
Главная / Новости /

Адвокат Матыцин: родителям оставленного младенца в Самаре грозит до 20 лет

Адвокат рассказал, что грозит родителям оставленного младенца в Самаре

Фото: телеграм-канал Baza

Родителям двухмесячной девочки, которую оставили в коляске на улице в Самаре, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Александр Матыцин в беседе с изданием "Абзац".

По словам Матыцина, такое наказание может последовать, если действия взрослых квалифицируют как покушение на убийство малолетнего по статьям 30 и 105 УК РФ. Для такой квалификации необходимо доказать сознательный умысел на убийство ребенка.

Адвокат не исключил, что действия родителей подпадут под статью 125 УК РФ об оставлении в опасности. Он обратил внимание, что подгузники, оставленные в коляске, позволяют предположить, что взрослые надеялись на помощь прохожих. Адвокат уточнил, что по этой статье предусмотрено наказание до года лишения свободы.

Младенца в коляске, оставленного рядом с мусорными контейнерами в Самаре, нашли прохожие. Рядом не было родителей ребенка, но в коляске лежали смесь, вода и подгузники. Обнаруженную двухмесячную девочку поместили в медицинское учреждение. Личность родителей уже установлена.

По данным СМИ, за день до инцидента мать ребенка уже оставляла девочку полицейским. Незадолго до того случая девушка пила алкоголь и кричала на дочь. Прохожая сделала ей замечание. Женщина с коляской в ответ на это заявила, что сбежала от сожителя из-за насилия и что месяц назад девочка уже попадала в реанимацию. От места в приюте она отказалась, а при прибытии полиции оставила им ребенка и скрылась.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика