Газопровод высокого давления построят в районе Очаково-Матвеевское

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к подготовительным работам по строительству газопровода высокого давления в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Протяженность нового газопровода составит порядка 1,8 километра. При прокладке инженеры задействуют два метода – открытый и закрытый. На участках с дорогами и другими инженерными сетями будут сделаны закрытые переходы. Новейшие технологии позволяют при проведении работ в таких местах не перекрывать движение и не разрушать инфраструктуру.

Специалисты будут использовать стальные трубы диаметром 1 тысяча миллиметров. Благодаря прочному материалу и устойчивости к внешним воздействиям газопровод можно будет использовать на протяжении многих лет. Также там появятся отечественные автоматизированные запорные устройства, за работой которых можно будет удаленно следить из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Новые инженерные сети позволят повысить надежность и стабильность газоснабжения столицы, а также обеспечат рост пропускной способности системы. Развитие газотранспортной системы является одним из основных направлений работы городского хозяйства. Каждый год в Москве прокладываются десятки километров газопроводов.

Ранее в районе Вороново построили газопровод высокого давления, который в перспективе позволит увеличить подачу газа в населенные пункты ТиНАО. Строительство велось с марта 2025 года. Протяженность объекта составила почти 8 километров.