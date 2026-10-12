Строительство газопровода завершено в центре и на западе Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительство газопровода высокого давления, который проходит через центр и запад Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе КГХ.

Протяженность новых инженерных сетей составляет почти 1,5 километра. Объект полностью готов к врезке, также предусмотрен запас мощности для подключения перспективных потребителей.

Проект разработали специалисты АО "Мосгаз". Работы отличались повышенной сложностью: строительство велось в условиях плотной, в том числе исторической, застройки с пересечением дорожной и инженерной инфраструктуры. Более 95% сетей проложили методом микротоннелирования, что позволило избежать масштабных разрытий.

Для строительства использовали стальные трубы отечественного производства диаметром 1 тысяча миллиметров. Почти весь газопровод проложен в железобетонном и стальном футляре – это обеспечивает дополнительную защиту сетей и продлевает срок службы объекта.

На всех этапах строительства велся строгий контроль качества. Материалы проверили специалисты Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз", качество соединений труб оценили дефектоскописты.

Новый газопровод создаст дополнительные мощности для развития городской инфраструктуры. Столица постоянно контролирует состояние трубопроводов, последовательно модернизирует инженерные коммуникации по мере их износа и строит новые во всех районах города.

В Краснопахорском районе ТиНАО также завершается строительство крупного газопровода. После ввода в эксплуатацию все ключевые параметры его работы будут круглосуточно отслеживаться в центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Протяженность газопровода – почти 14 километров.