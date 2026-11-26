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Жителей и гостей Москвы пригласили на четыре интерактивные выставки "Биокластера" на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Биокластер" – первый в России просветительский проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. На четырех тематических площадках представлены разные направления биологии: научные открытия, мультимедийные и интерактивные зоны, лабораторные эксперименты.

В павильоне № 17 "Лесная промышленность" открыта выставка "Мир динозавров". Посетителям предлагают пройти путь в 150 миллионов лет – от юрских ландшафтов Москвы до мелового периода Чукотки. Экспозиция включает полноразмерные реконструкции древних животных, которые миллионы лет назад жили на территории России. Здесь же показывают палеонтологические экспонаты из Биомузея, мультимедиа и воссозданные древние ландшафты.

Маршрут начинается в зале "Инициации" с большого туннеля и анимации. В зале "Остров" показывают научную реконструкцию диплодокоида в натуральную величину и тактильные макеты его хвостовых позвонков; останки нашли в конце прошлого века в карьере недалеко от подмосковного Воскресенска. В зале "Воздух" работает мультимедийная экспозиция. Среди воссозданных биомов Кемеровской области, Красноярского края, Забайкалья и Чукотки можно увидеть килеска – древнейшего известного тираннозавроида, двоюродного прапрадеда тираннозавра рекса.

В свою очередь, в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" начал работу музей ботаники "Флоратопия". Он знакомит с развитием растений, их ролью в экосистемах и перспективными направлениями в этой области. Вход оформлен растениями и цветочными арками. Экспозиция делится на семь зон: "Андеграунд", "Квартал цветения", "Аллея селекции", "Агрополис", "Набережная", "Парящий орхидарий" и пространство для временных выставок. Каждый раздел выглядит как городской район с домами, улицами, фабриками и музеями.

Например, в "Андеграунде" рассказывают, как минералы и микроорганизмы в почве влияют на физиологию растений и почему это важно для экологии и сельского хозяйства. Раздел о гидропонике объясняет, как регулировать минеральное питание. На "Аллее селекции" показывают результаты выведения новых сортов – родословные декоративных культур, полученных из диких видов.

До конца декабря в павильоне работает выставка "Тропический сад Маргариты Коковиной". К ней подготовлены экскурсии, лекции о символизме растений в моде и мастер-классы. Первые кураторские экскурсии по экспозиции дизайнера пройдут 26 и 29 ноября. В обновленном павильоне продолжает работу "Зеленая школа" – там проводят практические занятия по высадке растений, опыты и эксперименты.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" работает интерактивная выставка "Жужжащий мир". Она знакомит с энтомологией, особенностями отечественного пчеловодства и позволяет продегустировать мед. В экспозиции – увеличенные модели насекомых, живые богомолы, паукообразные, бронзовки и другие. Выставку дополняют голограммы, всего здесь свыше десяти интерактивных зон.

В павильоне № 31 "Геология" продолжает работать выставка "12 признаков живого". Она показывает, как ученые и художники исследуют связь всего живого на Земле и за ее пределами. Экспозиция делится на 12 признаков, по которым биологи отличают живое от неживого – от единства химического состава до роста и развития.

Среди экспонатов – окаменелая раковина аммонита возрастом более 180 миллионов лет, строматолиты из Республики Башкортостан и Хабаровского края возрастом около 1,5 миллиарда лет и окаменевший коралл, сохранившийся с каменноугольного периода. Находку возрастом примерно 300 миллионов лет обнаружили в Подмосковье.

Украшением павильона стала диорама "Лосиный остров", для которой использовали подлинные экспонаты из коллекции Биомузея. Еще один объект – живой фикус в научно-художественной инсталляции; он показывает, как растения реагируют на изменения окружающей среды.

В павильоне проходят экскурсии. "Кубическая биология" предлагает сравнить, как реальная природа выглядит в музейном пространстве известной компьютерной игры. В зоне временных выставок продолжает работу "Грибная сеть" – об анатомических, физиологических и экологических особенностях грибов. Робот-гид профессор Борис Земелькин, помимо обзорных экскурсий, проводит интерактивный квест "Профессор Земелькин против Злодеуса".

Подробности можно узнать в сервисе "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей познакомиться с уникальной керамикой Пабло Пикассо на выставке "Игра в графику". Экспозицию можно увидеть в музее "Старый Английский Двор" на территории парка "Зарядье" до 15 февраля 2027 года. Представленные работы происходят из собраний близких друзей мастера.