Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Длительное нахождение автомобиля под толстым слоем снега может привести к деформации крыши и повреждению панорамной конструкции или люка. Об этом сообщает RT со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Попова.

По словам специалиста, если машина долго стоит без движения под сугробом, снег постепенно уплотняется и покрывается ледяной коркой. В результате вокруг автомобиля образуется своеобразный "снежный гараж", в котором нарушается естественная вентиляция.

Из-за этого в полостях машины, где скапливается конденсат, задерживается влага. Кроме того, тяжелые снежные массы, превращаясь в лед, оказывают давление на крышу и могут деформировать ее.

Даже небольшие повреждения особенно опасны для автомобилей с люком или панорамной крышей. В таких конструкциях могут появиться щели, через которые в салон будет проникать вода, предупредил Попов.

Эксперт посоветовал водителям, которые надолго оставляют машины на улице, регулярно очищать их от снега во время сильных снегопадов, даже если автомобиль не используется.

Ранее Попов напомнил водителям об особенностях управления машиной в зимних условиях. Он рекомендовал учитывать увеличение тормозного пути на скользкой дороге, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

По словам специалиста, при скорости 60 километров в час на льду без шипованных шин тормозной путь может достигать 150–200 метров. Также эксперт посоветовал заранее отрабатывать навыки управления автомобилем на свободных площадках.