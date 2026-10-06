В ТиНАО завершается строительство крупного газопровода

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Краснопахорском районе ТиНАО завершается строительство крупного газопровода. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

На сегодняшний день объект готов на 90%. После ввода в эксплуатацию все ключевые параметры его работы будут круглосуточно отслеживаться в центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Протяженность газопровода почти 14 километров. Он состоит из участков разного диаметра, что требует особой точности при стыковке.

"Газопровод пересекает различные объекты, в том числе овраги с перепадами высот до восьми метров, дороги и инженерные коммуникации, заболоченную местность. На таких участках используем метод горизонтального направленного бурения. Всего сделано 16 закрытых переходов общей протяженностью более 1 850 метров", – добавили в комплексе.

Кроме того, строящийся газопровод также оборудовали запорными устройствами с дистанционным управлением.

Ранее в Краснопахорском районе ТиНАО была завершена реконструкция водозаборного узла "Пансионат Пахра". Этот объект снабжает водой поселок дома отдыха "Пахра" и прилегающие территории.

После обновления производительность узла выросла почти в три раза – до 1,5 тысячи кубометров в сутки. В ходе работ установили новое технологическое и энергетическое оборудование, пробурили четыре скважины, отремонтировали существующие резервуары и построили еще один.

