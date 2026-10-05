В ТиНАО реконструировали водозаборный узел "Пансионат Пахра"

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Краснопахорском районе ТиНАО завершена реконструкция водозаборного узла "Пансионат Пахра". Этот объект снабжает водой поселок "Дома отдыха Пахра" и прилегающие территории, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, после присоединения новых территорий к столице была проведена комплексная инвентаризация и обследование систем водоподготовки и водоотведения. Это позволило выявить проблемные места и принять решение о реконструкции объектов.

После обновления производительность узла выросла почти в три раза – до 1,5 тысячи кубометров в сутки. В ходе работ установили новое технологическое и энергетическое оборудование, пробурили четыре скважины, отремонтировали существующие резервуары и построили еще один. Также смонтировали станцию водоподготовки для качественной очистки воды. Реконструкцию вели с использованием отечественной техники и разработок.

Водозаборные узлы на территории ТиНАО переводят на воду московского водопровода. Объем воды, который поставляется в эти округа со столичных станций водоподготовки, с 2012 года вырос более чем в пять раз.

За 14 лет специалисты комплекса горхозяйства Москвы реконструировали и построили в ТиНАО 12 очистных сооружений. Работы затронули населенные пункты Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино, Киевский, Кленово, Шишкин Лес и город Троицк. Это позволило повысить надежность водоотведения округов и создать необходимый резерв мощностей.

