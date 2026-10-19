В районе Вороново завершили строительство газопровода высокого давления

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В районе Вороново завершили строительство нового газопровода высокого давления, который в перспективе позволит увеличить подачу газа в населенные пункты Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. О завершении работ сообщил портал мэра и правительства столицы.

Строительство началось в марте 2025 года и велось в рамках программы развития системы газоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов. Новый объект станет частью существующей сети и создаст условия для дальнейшего развития местной инфраструктуры.

Протяженность газопровода составляет почти восемь километров. При его строительстве использовали как открытую прокладку, так и закрытые способы проведения труб, включая микротоннелирование и бурошнековое бурение.

Такие технологии применили на участках пересечения с инженерными коммуникациями, дорогами и оврагами. По словам генерального директора акционерного общества "Мосгаз" Михаила Вдовина, работы выполнили с сохранением действующей инфраструктуры.

Подключение газопровода к существующей системе газоснабжения запланировано на 2027 год.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новый крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Русино". Объект повысит эффективность системы газоснабжения двух муниципальных округов – Краснопахорского и Вороново.