19 октября, 07:20Город
В районе Вороново завершили строительство газопровода высокого давления
Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"
В районе Вороново завершили строительство нового газопровода высокого давления, который в перспективе позволит увеличить подачу газа в населенные пункты Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. О завершении работ сообщил портал мэра и правительства столицы.
Строительство началось в марте 2025 года и велось в рамках программы развития системы газоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов. Новый объект станет частью существующей сети и создаст условия для дальнейшего развития местной инфраструктуры.
Протяженность газопровода составляет почти восемь километров. При его строительстве использовали как открытую прокладку, так и закрытые способы проведения труб, включая микротоннелирование и бурошнековое бурение.
Такие технологии применили на участках пересечения с инженерными коммуникациями, дорогами и оврагами. По словам генерального директора акционерного общества "Мосгаз" Михаила Вдовина, работы выполнили с сохранением действующей инфраструктуры.
Подключение газопровода к существующей системе газоснабжения запланировано на 2027 год.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новый крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Русино". Объект повысит эффективность системы газоснабжения двух муниципальных округов – Краснопахорского и Вороново.