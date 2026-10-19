Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 07:20

Город

В районе Вороново завершили строительство газопровода высокого давления

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В районе Вороново завершили строительство нового газопровода высокого давления, который в перспективе позволит увеличить подачу газа в населенные пункты Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. О завершении работ сообщил портал мэра и правительства столицы.

Строительство началось в марте 2025 года и велось в рамках программы развития системы газоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов. Новый объект станет частью существующей сети и создаст условия для дальнейшего развития местной инфраструктуры.

Протяженность газопровода составляет почти восемь километров. При его строительстве использовали как открытую прокладку, так и закрытые способы проведения труб, включая микротоннелирование и бурошнековое бурение.

Такие технологии применили на участках пересечения с инженерными коммуникациями, дорогами и оврагами. По словам генерального директора акционерного общества "Мосгаз" Михаила Вдовина, работы выполнили с сохранением действующей инфраструктуры.

Подключение газопровода к существующей системе газоснабжения запланировано на 2027 год.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новый крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Русино". Объект повысит эффективность системы газоснабжения двух муниципальных округов – Краснопахорского и Вороново.

Читайте также


городстроительство

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика