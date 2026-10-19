Жительницу Санкт-Петербурга осудили за проведение аборта на дому

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Жительница Санкт-Петербурга осуждена на 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за незаконный аборт, проведенный на дому. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Согласно версии обвинения, 27 марта 2026 года фигурантка провела женщине 1997 года рождения искусственное прерывание беременности в квартире, хотя не имела высшего медицинского образования соответствующего профиля. У потерпевшей в результате обнаружили множественные телесные повреждения, которые по неосторожности привели к тяжкому вреду здоровью.

Суд квалифицировал действия обвиняемой по статье "Незаконное искусственное прерывание беременности, повлекшее тяжкий вред здоровью". Женщину вину признала, при этом пострадавшая не подавала исков.

Помимо срока, фигурантке на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью беременной пациентки в больнице Белорецка. Пострадавшая рассказала, что долго пыталась зачать ребенка с помощью ЭКО. Она была беременна девочкой и вместе с мужем покупала вещи для ребенка, но врачи сообщили об угрозе преждевременных родов.

Девушка заявила, что персонал больницы допустил несколько ошибок: ей сделали аборт, а не стали сохранять беременность. При этом в документах указали, что ребенок умер в утробе.

