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19 октября, 14:56

Безопасность

ФСО России проведет тактико-специальные учения в Москве с 21 по 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная служба охраны (ФСО) России проведет плановые ежегодные тактико-специальные учения в Москве с 21 по 23 октября. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ведомства, передает РИА Новости.

Учения проведут совместно с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства Российской Федерации, комплекса зданий администрации президента России, Совета Федерации и Госдумы.

В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, заключили в пресс-службе.

Ранее активная фаза учений ОДКБ "Взаимодействие-2026", "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" завершилась на территории России. На полигоне Чебаркульский участники "Взаимодействия-2026" провели совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта. Военнослужащие отработали взаимодействие всех компонентов Коллективных сил оперативного реагирования.

По итогам учений генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о полном выполнении поставленных учебно-боевых задач. Он отметил, что командиры и штабы продемонстрировали навыки управления подразделениями, а личный состав национальных контингентов – высокий профессионализм и боевую выучку.

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