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19 октября, 14:25

Общество

В Луховицах врачи удалили пациентке миому размером с футбольный мяч

Фото: mz.mosreg.ru

В Луховицах женщине удалили миому матки весом 4,5 килограмма, сопоставимую по размеру с футбольным мячом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения Подмосковья.

Пациентка поступила в больницу с болями и обильными кровотечениями. Ранее у женщины диагностировали опухоль, однако она пять лет отказывалась от лечения, пока симптомы не начали заметно снижать качество жизни.

Заведующая акушерско-гинекологическим отделением Лариса Воробьева рассказала, что врачи провели лапаротомию – открытую операцию с разрезом на передней брюшной стенке. Такой метод применяют при опухолях крупных размеров. Вмешательство под спинномозговой анестезией заняло около часа.

Операция прошла успешно. Сейчас женщина готовится к выписке, после которой ей предстоит амбулаторное наблюдение.

Медики напомнили, что плановые осмотры у гинеколога необходимы даже при отсутствии жалоб. Заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.

Ранее хирурги Республиканского онкологического центра Дагестана прооперировали пациентку из соседнего региона, у которой обнаружили гигантское новообразование молочной железы. Опухоль росла на протяжении двух лет, за это время женщина не обращалась к врачам. Ее размер превысил два футбольных мяча и шокировал даже опытных специалистов центра.

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