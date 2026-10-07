Мужчине с онкологией молочной железы провели операцию в Челябинске

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Хирурги Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины успешно прооперировали мужчину с раком молочной железы. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

По данным ведомства, пациенту провели мастэктомию. В среднем такое заболевание ежегодно диагностируют примерно у 10 мужчин на Южном Урале.

Заведующий отделением опухолей молочной железы центра Олег Терешин отметил, что независимо от пола на онкологию могут указывать изменение формы органа, появление уплотнения, изменения кожи и выделения из соска. По его словам, обнаруженное на ранней стадии заболевание хорошо поддается лечению.

Операция у мужчин имеет свои особенности: ткани молочной железы у них более жесткие и плотные, а фиброзные изменения выражены сильнее. Восстановление после мастэктомии у прооперированного пациента проходит хорошо.

После операции мужчина поблагодарил врачей и медицинских сестер отделения за профессионализм и заботу. Он также направил обращение в Минздрав Челябинской области, отметив профессиональную организацию работы коллектива.

Ранее кардиохирурги Сеченовского университета удалили пациенту опухоль в сердце, размер которой был сопоставим с яблоком. Около полугода назад мужчина получил травму грудной клетки. После было установлено, что за левым предсердием пациента возникло объемное новообразование. Врачи успешно удалили его, оно оказалось доброкачественным.