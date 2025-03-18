Российские ученые создали метод диагностики муковисцидоза по выдоху

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Исследователи из Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета создали метод диагностики тяжести муковисцидоза и других заболеваний легких по выдыхаемому воздуху. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на образовательное учреждение.

Муковисцидоз – это наследственное заболевание, при котором поражаются эндокринные железы, дыхательные пути, желудочно-кишечных тракт, поджелудочная железа, а также другие органы и системы организма.

Ученые смогли выявить характерные летучие соединения, связанные с болезнью, и разработать алгоритмы машинного обучения, которые способны определять степень тяжести муковисцидоза. В будущем такой подход может быть использован для диагностики других болезней.

Научный сотрудник Института персонализированной кардиологии Артемий Силантьев рассказал, что исследование выдыхаемого воздуха методом масс-спектрометрии в режиме реального времени может быть эффективным инструментом для ранней диагностики заболеваний легких и наблюдения за их течением. Модели и алгоритмы помогут медикам выявлять патологии и оценивать их степень тяжести, подчеркнул ученый.

Протонная масс-спектометрия выдыхаемого воздуха также может стать способом мониторинга эффективности терапевтических вмешательств при хронических заболеваниях легких.

Помимо муковисцидоза, исследуются и другие заболевания органов дыхания. В их числе – лимфангиолейомиоматоз, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма.

Кроме того, ведутся исследования в области онкологии и кардиологии. Перспективными направлениями для применения метода могут стать эндокринология, гастроэнтерология и ревматология.

Как указало издание, для внедрения нового метода в клиническую практику нужно пройти оценку безопасности и эффективности, наладить производство и распространение оборудования. Согласно оценкам исследователей, при поддержке профильных ведомств внедрение технологии в медучреждение может занять около пяти лет.

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