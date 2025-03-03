Зарегистрирован первый российский биоаналог препарата для лечения псориаза

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в стране биоаналог препарата для лечения псориаза. Его разработка и исследование продолжались в течение восьми лет, рассказали ТАСС в фармацевтической компании "Генериум".

Препарат получил название "Стилейкин". Он будет применяться для лечения бляшечного псориаза и псориатического артрита у детей и взрослых путем подкожного введения раствора. Биоаналог устекинумаба прошел клинические исследования первой и третьей фазы. Последнее испытание проводилось на базе 33 медицинских центров, в нем приняли участие 422 пациента, сообщил гендиректор АО "Генериум" Даниил Талянский.

Как отметили в Минздраве РФ, псориаз является одним из наиболее распространенных заболеваний кожи и встречается у 1–2% населения мира. В 2021 году его распространенность составляла 243,7 случая на 100 тысяч населения.

В конце 2024-го в России зарегистрировали импортозамещенный препарат "Ракурс" (223Ra) для лечения рака предстательной железы. Он является препаратом двойного действия. Регистрация препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность методики для россиян.

Ранее правительство России расширило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.