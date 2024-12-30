Кабмин продлил порядок продажи зарубежных лекарств в РФ на 2025 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российское правительство продлило особый порядок продажи зарегистрированных зарубежных лекарств до конца следующего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Порядок подразумевает возможность продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Благодаря этому удастся избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Решение о продаже препаратов в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия, в состав которой включены представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной таможенной службы РФ.

Ранее российский Минздрав разработал законопроект, который создает резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями. Речь идет о тех случаях, когда власти региона не могут обеспечить таких людей медикаментами из-за бюджетных ограничений.

В свою очередь, депутаты Госдумы предложили ужесточить "до чувствительных размеров" наказание за производство и реализацию контрафактных биологически активных добавок. Парламентарии отметили, что, стремясь сэкономить, люди создают спрос на подобные подделки и сомнительные аналоги.

