Минздрав разработал резервный механизм обеспечения лекарствами

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Российский Минздрав разработал законопроект, который создает резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о тех случаях, когда власти региона не могут обеспечить таких людей медикаментами из-за бюджетных ограничений. Орфанными болезнями должны будут заниматься федеральные власти.

В пояснительной записке указано, что граждане будут обеспечиваться препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности.

Предполагается, что документ должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Между тем Минздрав разрабатывает концепцию развития первой помощи в России, которая включит широкое обучение граждан страны навыкам оказания первой медпомощи. Документ рассчитан до 2035 года. Основная цель – уменьшить смертность в РФ от внешних причин.

