Врач Кондрахин назвал главную опасность БАДов

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Прием БАДов без назначения врача может быть опасен для здоровья, напомнил в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще покупать биологически активные добавки. В период с 1 января по 20 ноября 2024 года оборот платежей в онлайн-магазинах БАДов и спортивного питания вырос на 46% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а число покупок увеличилось на 33%, сообщает "Газета.Ru".

Кондрахин предупредил, что биологически активные добавки не стоит считать лекарствами.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Нельзя принимать БАДы вместо лекарств и убеждать себя, что они помогут лечить болезнь. Человек теряет время, не получает лечение и может от этого очень сильно пострадать.

"Кроме того, если ими злоупотреблять, можно получить перегрузку выделительной системы. Пострадают почки, печень", – предупредил эксперт.

Поэтому, прежде чем употреблять биологически активные добавки, стоит проконсультироваться с врачом. Если же развились побочные эффекты, нужно тоже показаться специалисту, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что самостоятельный прием противовирусных препаратов может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, такие лекарства не разрушают клеточные стенки вируса напрямую. Они усиливают внутренние резервы организма.