В Госдуме предложили ужесточить наказание за производство и продажу контрафактных БАДов

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Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ужесточить "до чувствительных размеров" наказание за производство и реализацию контрафактных биологически активных добавок (БАДов), сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентария.

"Сегодня на проверки товаров, реализуемых через электронные площадки, распространяется мораторий. Необходимы исключения, вернуть проверки для ряда наименований товаров, в том числе продуктов питания, лекарств и медизделий, БАД и косметических средств", – подчеркнула Филатова.

По ее словам, сейчас на интернет-площадках можно легко приобрести лекарства, биологически активные добавки и продукты питания неизвестного происхождения и качества.

"Стремясь сэкономить, люди при этом создают спрос на подобные подделки и сомнительные аналоги. Предлагаю расширить практики контроля контрафакта, маркировки на онлайн-площадках, в том числе путем изъятия из продажи у таких агрегаторов продуктов питания, БАДов, медизделий и косметических средств", – высказалась парламентарий.

Помимо этого, Филатова предложила рассказывать населению о правилах здорового питания и ЗОЖ на государственном уровне.

Ранее замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева заявила, что России стоит подумать о введении мер регулирования и контроля в отношении рынка пищевых добавок и спортивного питания. Она отметила, что сейчас в стране существует проблема перетока, так как зачастую БАДы продаются под видом пищевых добавок и спортивного питания.

По ее словам, эти вопросы уже обсуждались на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.