Замминистра торговли Приезжева: в РФ необходимо подумать о введении мер контроля БАД

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В России стоит подумать о введении мер регулирования и контроля в отношении рынка пищевых добавок и спортивного питания, сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

В данный момент ведутся дискуссии, касающиеся необходимости усиления требований в части техрегулирования в отношении биологически активных добавок (БАД). Как она пояснила в беседе с ТАСС, в стране существует проблема перетока, так как зачастую БАДы продаются под видом пищевых добавок и спортивного питания.

По словам Приезжевой, эти вопросы уже обсуждались на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

При этом в России уже существуют некоторые меры регулирования рынка БАД. Например, с 1 сентября 2023 года началась их маркировка. В сентябре 2024-го на Госкомиссии были подведены первые итоги.

"Мы уже видим существенный эффект. После введения маркировки легализовались производители", – отметила замминистра.

Раньше объем рынка составлял примерно 700–750 компаний, обладающих свидетельством о государственной регистрации (СГР), а теперь это число увеличилось в два раза.

В данный момент вопрос регулировки БАДов находится на контроле у правительства.

"Нам надо посмотреть, какие эффекты дают меры, которые уже приняты, и двигаться дальше, если мы увидим, что остались какие-то незакрытые вопросы", – заключила Приезжева.

Ранее с призывом ужесточить свободную продажу всевозможных БАДов в РФ выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, БАДы стали пользоваться популярностью в стране в последние годы. При этом, отметил парламентарий, нередки случаи, когда они оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Доступность таких добавок, реклама и простота приема могут провоцировать граждан к бесконтрольному самолечению, в результате чего здоровью может быть нанесен непоправимый ущерб, считает Милонов. Кроме того, согласно обращению, продажа БАДов не должна осуществляться несовершеннолетним лицам.