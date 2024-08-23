Нутрициолог Гусакова: БАД с запрещенным веществом может быть смертельно опасен

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Запрещенные вещества, добавленные в БАД, могут оказаться смертельно опасными. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала в беседе с телеканалом "360", как именно подобные добавки могут повлиять на организм человека.

Специалист рассказала, что ситуация с добавлением в БАД запрещенных веществ наблюдается не только в России. Однако практически каждая пятая добавка, доступная к покупке в нашей стране, появляется в продаже через "черный рынок", отметила нутрициолог.

Все названные запрещенные вещества обладают достаточным влиянием на организм, чтобы нанести ему значительный вред, подчеркнула Гусакова. Ашваганда представляет собой наркотическое вещество, при употреблении которого у человека может возникнуть острый токсический гепатит. Это связано с тем, что препарат оказывает крайне серьезное влияние на печень.

"Вообще ашваганда – это адаптоген, который воздействует на стресс. Но воздействует определенным образом. Главное действующее вещество – это защитный механизм самого растения от вредителей. То есть такой, можно сказать, пестицид, который попадает в наш организм, и организм начинает с ним бороться. И становится сильнее", – объяснила специалист.

Вместе с тем это вещество серьезно влияет на эндокринную систему, кровяное давление и уровень кортизола. Последствия употребления подобных БАД могут оказаться очень серьезными, предупредила нутрициолог.

Гусакова отметила, что производители вполне осознают, что включают в состав БАД запрещенное вещество, ориентируясь на наличие спроса среди населения. Они прибегают к различным ухищрениям, чтобы эти препараты продолжали покупать. В БАД добавляют сильнодействующие вещества и лекарственные препараты. При этом дозировки могут значительно превышать терапевтические.

По словам специалиста, биологически активные добавки зачастую являются в представлении людей пищей, которая служит профилактическим средством от некоторых заболеваний. Однако это совершенно не так, заявила нутрициолог.

В связи с распространением подобного мифа люди полагают, что перед употреблением БАД им не нужно проходить определенные исследования и получать разрешительные документы, в которых содержалось бы предупреждение о возможных побочных эффектах, как у лекарственных препаратов, отметила эксперт.

Ранее Роскачество обнаружило на российских маркетплейсах свыше 400 биологически активных добавок, в которых есть запрещенные вещества, включенные в перечень наркотических средств и список сильнодействующих и ядовитых веществ, а также некоторые рецептурные лекарства.

Информация о нарушениях была направлена маркетплейсам, после проверки карточки товаров были заблокированы. По данным опроса центра изучения потребительского поведения, БАДы покупали 46% россиян. При этом около 13% закупали их именно на маркетплейсах.