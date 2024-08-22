Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАДов

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Специалисты Роскачества нашли на российских маркетплейсах свыше 400 биологически активных добавок (БАД), в которых есть запрещенные вещества, включенные в перечень наркотических средств и список сильнодействующих и ядовитых веществ, а также некоторые рецептурные лекарства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Роскачества.

В товарах нашли аитанию снотворную (ашваганду), которую запрещено использовать в БАДах, а также лекарственное средство якорцы стелящиеся и рецептурное лекарство эфедра. За продажу другого вещества, включенного в перечень наркотических средств, продавцу может грозить уголовная ответственность по статье 228.1 УК РФ, предупредили специалисты. Также ответственность предусмотрена за незаконный оборот другого запрещенного сильнодействующего вещества, найденного в БАДах.

Свыше 60 тысяч добавок продавались без документов о государственной регистрации, большая их часть находилась в категориях пищевых добавок, спортивного и лечебного питания, а также фигурировали под "пищевым экстрактом", "жиросжигателем", "профилактическим средством" и другими.



Прием некоторых БАД, предупредили в Роскачестве, может привести к передозировке, так как в последних нашли превышение порогов биологически активных веществ. Также продавцы размещают лекарства в разделах с пищевыми добавками, лечебным питанием и удобрениями. Так, "Нурофен" продавался в разделе с жидкой карамелью и сиропами, а "Флогэнзим" – в категории удобрений.

Информация о нарушениях была направлена маркетплейсам, после проверки карточки товаров были заблокированы. По словам специалистов, которые сослались на данные опроса собственного центра изучения потребительского поведения, БАДы покупали 46% россиян. Около 13% закупают их именно на маркетплейсах, заключили в организации.

Ранее в пищевых добавках для похудения нашли опасные бактерии и плесень. Так, опасные примеси найдены у производителей Lipotrim, Lishoу, "Сексуальная Фигура", "Сжигание Жира Бобы", Shafran, Curvy plus, B-FiT, "Цынзишоу", Fito Lida, Al-sheikh. Документы о госрегистрации товаров и документы качества у компаний отсутствовали.

