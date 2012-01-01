Фармаколог Эдигер объяснил, как БАДы с наркотиками могли попасть на маркетплейсы

Специалисты Роскачества нашли на маркетплейсах сотни биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами в составе. Разбираемся, почему это стало возможным и как выбрать полезный для здоровья препарат.

За гранью закона

Во время проверки Роскачество просмотрело более 100 тысяч лотов с БАДами на российских маркетплейсах. В итоге у более чем 400 товаров в составе есть запрещенные вещества – например, эфедра (рецептурное лекарство) и листья коки (включены в перечень наркотических и психотропных веществ). За распространение подобных продуктов может грозить в том числе уголовная ответственность, напомнили эксперты.

Также Роскачество обнаружило, что больше 60 тысяч БАДов продавались без документов о государственной регистрации. В основном их можно было найти в категориях пищевых добавок, спортивного и лечебного питания, жиросжигателей и других профилактических средств. При этом некоторые препараты оказались среди аксессуаров для обуви и удобрений.

Также на маркетплейсах нашли множество лотов с превышением дозировки витаминов.





из сообщения в телеграм-канале Роскачества Биологически активные вещества, входящие в состав БАДов, не должны превышать пороги допустимых значений, иначе это приведет к передозировке, а прием добавки станет небезопасным.

Помимо прочего, специалисты обнаружили больше 200 лекарств, которые продавались под видом БАДов. В Роскачестве отметили, что для реализации таких товаров нужна соответствующая лицензия, а сама площадка должна быть включена в реестр юрлиц, осуществляющих дистанционную торговлю лекарствами.

Всю информацию о нарушениях организация направила маркетплейсам.

(Не)опасные БАДы

Некачественные и опасные для здоровья БАДы попадают на рынок, поскольку никто не контролирует их производство и продажу. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился клинический фармаколог Александр Эдигер.

По его словам, в целом в БАДах нет ничего плохого: они действительно могут улучшить состояние, например в период выздоровления. Но в то же время интернет переполнен недостоверной информацией о "чудодейственных возможностях" подобных препаратов – вплоть до "гарантированного излечения" от онкологии.



Александр Эдигер клинический фармаколог Если вы попытаетесь найти суточные нормы витаминов в интернете, то получите десять разных вариантов на разных сайтах. А самое пугающее, что в методических указаниях прописаны только нижние границы допустимых значений содержания веществ и не указаны верхние.

Кроме того, в России нет отдельных специалистов по БАДам, которые бы могли правильно подобрать дозировку исходя из анализов и потребностей человека, заметил эксперт. Также, по мнению Эдигера, именно из-за отсутствия контроля этой сферы на рынке появляются товары с опасными ядами и вредными примесями в составе.

Чтобы не нарваться на некачественный продукт, эксперт рекомендовал тщательнее изучать информацию в интернете и обращаться за помощью к специалисту, основываясь на его образовании и репутации. Например, к терапевтам или нутрициологам с медицинским образованием. Однако у них обязательно должен быть опыт работы с БАДами, заключил Эдигер.