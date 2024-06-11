Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание в РФ

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Национальная ассоциация индустрии спортивного питания предложила Минпромторгу включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, подлежащих в РФ маркировке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации.

По мнению бизнеса, идентификация должна стартовать уже с 1 октября 2025 года.

В ассоциации отметили, что на сегодняшний день спортивное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни многих людей, но оно не подлежит обязательной маркировке. В связи с этим недобросовестные производители могут продавать некачественную продукцию, способную нанести вред здоровью потребителей.

Помимо этого, без маркировки невозможно отследить происхождение подобных товаров, что может поспособствовать распространению серого импорта и в целом подорвать доверие к отрасли спортивного питания.

В ассоциации при этом предложили ввести маркировку сразу на обязательном уровне, минуя обычный добровольный эксперимент, призванный отработать все сложности процесса. Представители бизнеса пояснили, что аналогичный эксперимент уже был проведен для БАДов, так как у этой продукции такая же упаковка и способ нанесения знаков маркировки.

Ранее Минпромторг России предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. Изменения хотят внести в статью о незаконном предпринимательстве. Сейчас закон предусматривает ответственность лишь за оборот контрафактной продукции внутри РФ.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство намерено распространить маркировку на автомобильную отрасль. В министерстве при этом готовы рассмотреть предложения от бизнеса, добавил он.