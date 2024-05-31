Маркировка консервов и безалкогольного пива начнется в РФ с 1 сентября

Фото: 123RF/jackf

С 1 сентября 2024 года в России вводят обязательную маркировку отдельных видов консервированных продуктов, растительных масел, масложировой продукции и безалкогольного пива, сообщает ТАСС со ссылкой на подписанное правительством постановление.

Согласно документу, маркировку планируется внедрить в несколько этапов. С сентября все участники оборота должны пройти регистрацию в системе "Честный знак".

Ранее стало известно, что с 1 сентября в РФ введут обязательную маркировку кормов для животных и ветеринарных препаратов. С 1 октября производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года – влажные корма.

Информацию о выводе кормов из оборота должна передавать в систему маркировки с 1 сентября 2025 года. Компании, которые производят и импортируют ветеринарные лекарства, обязаны маркировать продукцию и передавать информацию о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года.