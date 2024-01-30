Россельхознадзор запретил поставки кормов с итальянского предприятия Hill's в РФ

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Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Подобное решение было принято из-за поставок некачественной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, по итогам проверки предприятий кормового сектора Италии специалисты Россельхознадзора выявили различные нарушения: отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, недостаточная температурная обработка сырья, отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов.

В ведомстве напомнили, что еще с 7 августа прошлого года были приостановлены поставки с нидерландского завода этого предприятия после того, как там зафиксировали неоднократные случаи несоответствия заявленному составу в кормах для домашних животных.

В частности, в корме для кошек Hill’s Science Plan обнаружили ДНК незаявленных в составе растительных компонентов: сои, рапса и гороха. Таким образом производитель заменял мясные компоненты на растительные, снижая себестоимость продукта.

В 2021 году были введены временные ограничения на поставки всех кормов и кормовых добавок из Чехии, а также приостановлены поставки с предприятия в США.

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