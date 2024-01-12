Вице-премьер Григоренко поручил подумать о маркировке рыбных консервов из-за подделок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам подумать о введении маркировки рыбных консервов из-за фальсификата. Такое решение было принято после того, как Генпрокуратура обратила внимание на подделку продуктов. Об этом сообщает РБК.

По данным СМИ, проработать вопрос о маркировке рыбных консервов Григоренко поручил в конце декабря 2023 года. Доклад со своей позицией в российское правительство и Генпрокуратуру до 19 января должны предоставить Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Предложение маркировать консервы поступило Григоренко в начале декабря от Генпрокуратуры. В копии обращения парламентария ведомствам указано, что правоохранители неоднократно выявляли нарушения, связанные с фальсификацией этих продуктов. Так, под видом сайры некоторые производители использовали дальневосточную сардину или тихоокеанскую сельдь – оба сырья считаются более дешевыми. Подделки рыбных консервов поставлялись не только на прилавки магазинов, но и в соцучреждения. После вмешательства Генпрокуратуры было аннулировано свыше 8,7 тысячи ветеринарных сопроводительных документов, а в отношении недобросовестных производителей началось уголовное преследование, говорится в статье.

Как отмечено в обращении Генпрокуратуры к Григоренко, наличие подделок создает угрозу для жизни и здоровья потребителей, приводит к недобросовестной конкуренции и снижает эффективность фискальной функции государства. В ведомстве считают, что наличие фальсификата объясняется отсутствием четкого разграничения компетенций Россельхознадзора и Роспотребнадзора в этой сфере. Генпрокуратура предложила для снижения числа контрафактной продукции ввести обязательную маркировку в системе "Честный знак" и предусмотреть опцию автоматически исключать из оборота рыбные консервы, состав которых не соответствует заявленному, и блокировать их оплату госзаказчиками.

В Минпромторге изданию сообщили, что уже прорабатывают поручение Григоренко. Там уточнили, что разработанный министерством проект постановления правительства о соответствующем эксперименте проходит регламентные процедуры. Эксперимент позволит протестировать механизмы маркировки на широком перечне продукции, он будет добровольным и не повлечет дополнительных затрат для его участников, поскольку коды маркировки и оборудования для их нанесения на время тестов безвозмездно предоставляет оператор системы маркировки – "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

По словам представителя Минсельхоза, ведомство тоже поддержало проведение эксперимента. В Россельхознадзоре заявили, что служба "не возражает" относительно необходимости введения маркировки рыбных консервов. В Роспотребнадзоре добавили, что поддерживают любые меры, направленные на сохранение здоровья населения, защиту прав потребителей и противодействие незаконному обороту промышленной продукции.

Как отметили в Роспотребнадзоре, если будет принято решение о маркировке рыбных консервов, то это позволит осуществлять риск-ориентированный контроль за оборотом таких продуктов. Этот функционал маркировки ведомство уже использует для контроля: через его информационную систему выявляются уже совершенные нарушения и продолжится их профилактика. А потребители с помощью приложения "Честный знак" могут дополнительно следить за производителями и продавцами – жалобы передаются в надзорное ведомство для проведения профилактической работы, заключил представитель Роспотребнадзора.

Кроме того, оператор системы "Честный знак" готов к проведению эксперимента, рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина. С ее слов, нелегальный рынок консервов и некоторой бакалейной продукции стал основанием для проведения добровольного эксперимента.

"Мы готовы провести эксперимент по маркировке консервов и технически, и технологически, если будут приняты соответствующие решения", – заключила она.

Председатель Рыбного союза Александр Панин прокомментировал инициативу и заявил, что эффективность маркировки рыбных консервов покажет время. Он считает, что проблему фальсификата решают уже действующие инструменты, "их нужно только донастроить и более активно использовать". Он также выразил мнение, что если проект по маркировке закончится успехом, то улучшится общая ситуация с качеством за счет вымывания с рынка некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что в РФ с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии. Из подписанного Михаилом Мишустиным постановления следует, что во время эксперимента специалисты намерены отработать маркировку средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других предметов для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов и других.

Согласно инициативе, реализация проекта поможет выбрать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары и осуществить поэтапный переход к обязательной маркировке подобной продукции.

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