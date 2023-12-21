В Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки лекарств, которые могут быть опасны для последующего управления автомобилем. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передает RT.

Политик, напомнив об опасности вождения в нетрезвом виде, обратил внимание, что управлять автомобилем также запрещено после приема некоторых медицинских препаратов, в частности, антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков и других.

По мнению Хамзаева, некоторые водители имеют посредственное представление об опасности управления машиной после приема ряда препаратов. Иногда их влияние может стать причиной ДТП.

В обращении к Мантурову депутат предложил размещать на препаратах предупреждение для автомобилистов на красном фоне о запрете управления транспортным средством, а на оранжевом – сообщение о том, что садиться за руль после приема лекарств не рекомендуется.

Ранее Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению. Подобные действия водителей он предложил классифицировать по статье 12.36.1 КоАП РФ. По ней водителю может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей.



В РФ запретили наказывать водителей за употребление лекарств за рулем