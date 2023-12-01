В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулем автомобиля к правонарушению. С соответствующей идеей он обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову, пишет РИА Новости.

Уточняется, что парламентарий предлагает приравнять автомобильный видеоблогинг к правонарушениям, прописанным в статье 12.36.1 КоАП РФ "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства".

Согласно данной статье, водителю может грозить штраф в 1,5 тысячи рублей за пользование во время движения авто телефоном, не оборудованным техническим устройством, которое позволяет вести переговоры без использования рук.

Хамзаев заявил, что многие россияне обеспокоены ситуацией, сложившейся на дорогах страны. В последнее время ведение стримов в соцсетях во время управления авто стало популярным среди молодежи и даже взрослого населения.

При этом блогеры начинают допускать множество нарушений, большая часть которых происходят по невнимательности, добавил депутат. По его словам, некоторые из таких блогеров имеют десятки или даже сотни штрафов.

Вместе с тем на сегодня ведение стримов или запись видеороликов за рулем не всегда может подпадать под ответственность. К примеру, если водитель будет держать телефон не в руках, а закрепит его на передней панели.

Однако процесс съемки все равно отвлекает водителя от дороги и снижает концентрацию внимания, подчеркнул Хамзаев.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что водителей не будут штрафовать за отсутствие зимней резины, они обязаны сами принять меры для безопасной езды.

До этого президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что систему проверок наличия полисов ОСАГО по камерам планируют запустить в России в 2024 году.

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