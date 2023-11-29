Автоэксперт назвал нарушения, за которые ДПС не оштрафует водителя

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Сотрудники ГИБДД почти не штрафуют автомобилистов за загрязненные номера и неиспользование поворотников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента "Национального автомобильного союза" Антона Шапарина.

Так, как он рассказал, если у водителя загрязнен номер и его не видно, тогда инспекторы предоставляют возможность очистить знак прямо на месте, а после отпускают без выписывания штрафа. При этом специалист уточнил, что это правило не распространяется на случаи намеренного загрязнения номерных знаков.

Кроме того сотрудники ДПС почти не штрафуют за невключенные указатели поворота, несмотря на то что это относится к нарушению ПДД при совершении маневров, подчеркнул Шапарин.

"Штраф за это предусмотрен, но постановлений по этой статье нет. Это такая же редкость, как динозавра встретить", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что столичные камеры стали фиксировать случаи проезда на красный сигнал светофора почти в два раза меньше с января 2023 года. Со слов заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на данный момент такое нарушение устанавливают 732 дорожные камеры.



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