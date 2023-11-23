В Москве стали реже фиксировать проезд на красный сигнал светофора с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве камеры стали фиксировать случаи проезда на красный сигнал светофора почти в два раза меньше с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Михаила Ликсутова, на сегодняшний день такое нарушение устанавливают 732 дорожные камеры.

"Проезд на красный – одно из самых опасных нарушений ПДД, из-за него происходят тяжелейшие аварии. Чтобы не допускать ДТП, мы совершенствуем инфраструктуру: обновляем и перенастраиваем светофоры, устанавливаем дополнительную подсветку, а также осуществляем контроль с помощью камер фотовидеофиксации", – подчеркнул он.

До этого стало известно, что столичная Госавтоинспекция с 22 по 28 ноября проведет в городе усиленный рейд по профилактике нарушений ПДД водителями каршеринга и такси. Данные мероприятия будут проводиться в целях повышения безопасности дорожного движения.

Ранее в Хамовниках завели уголовное дело на мужчину, который управлял транспортным средством после лишения прав. Кроме того, его уже привлекали к административному наказанию за повторное управление автомобилем, не имея водительских прав. В связи с этим дело завели по части 1 статьи 264.3 УК РФ.

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