Нарушивший ПДД 168 раз водитель в Москве стал фигурантом уголовного дела

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Хамовниках завели уголовное дело на мужчину, который управлял транспортным средством после лишения прав. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Кроме того, его уже привлекали к административному наказанию за повторное управление автомобилем, не имея водительских прав. В связи с этим дело завели по части 1 статьи 264.3 УК РФ ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").

Обвиняемому назначили пока наказание в виде ареста на 15 суток за неповиновение требованию полицейского.

Ранее сообщалось, что этого мужчину полицейские задержали в центре Москвы в результате погони. Отмечается, что нарушитель столкнулся со служебной машиной ГИБДД, пытаясь скрыться. Автомобили получили незначительные повреждения, из людей никто не пострадал. Уточнялось, что за этот год водитель иномарки привлекался к ответственности за нарушение ПДД уже 168 раз.

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