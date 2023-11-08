В центре Москвы задержали водителя, 168 раз нарушившего ПДД

Фото: mvdmedia.ru

В центре Москвы полицейские в результате погони задержали водителя, который в 2023 году 168 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Там указано, что на Большой Пироговской улице сотрудники ГИБДД заметили водителя BMW, который грубо нарушил ПДД. Его неоднократно просили остановиться, однако он не реагировал на просьбы полицейских и продолжал движение. В результате погони его заблокировали патрульными машинами в Абрикосовом переулке.

Отмечается, что нарушитель столкнулся со служебной машиной ГИБДД, пытаясь скрыться. После этого его задержали. Автомобили получили незначительные повреждения, из людей никто не пострадал.

Нарушителя доставили в отдел полиции и составили административные протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ: 12.16, 12.2, 12.5, 12.37, 12.19, 12.7, 19.3, 12.12 и 12.8.

Уточняется, что за этот год водитель иномарки привлекался к ответственности за нарушение ПДД уже 168 раз. Ведется административное расследование.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 82-го километра МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.

Таксист попал в ДТП на Сущевском Валу