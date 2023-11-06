Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 23-го километра МКАД, движение затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 23-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

На данный момент движение осуществляется по 2 полосам из 6, в Дептрансе рекомендуют водителям выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили об аварии с участием двух автомобилей на Профсоюзной улице в районе дома 142. На месте инцидента работали оперативные городские службы. О количестве пострадавших не сообщалось.

До этого пятнадцать автомобилей одновременно попали в ДТП в Новосибирске после сильного снегопада. Причиной аварии мог стать самосвал, который развернуло на дороге, считают очевидцы. В результате автомобили, которые двигались в гору, врезались друг в друга.



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