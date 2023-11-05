Два грузовика столкнулись на Перовской эстакаде в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два грузовых автомобиля столкнулись на Перовской эстакаде, в районе дома 1 по Кусковской улице, в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В транспортном ведомстве предупредили, что движение в районе аварии затруднено.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили об аварии с участием двух автомобилей на Профсоюзной улице в районе дома 142. На месте инцидента работали оперативные городские службы. О количестве пострадавших не сообщалось.

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