На Профсоюзной улице в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей

Фото: Телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Профсоюзная в районе дома 142. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте столкновения двух автомобилей на Профсоюзной улице работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе происшествия в сторону области ограничено до одной полосы.

Ранее на Зубовском бульваре водитель такси спровоцировал аварию. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как желтое авто, перестраиваясь на другую полосу, задевает BMW. От удара иномарка меняет направление и врезается в Maybach. Удар по нему пришелся такой силы, что седан развернуло.