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31 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": таксист спровоцировал массовую аварию на Зубовском бульваре

"Московский патруль": таксист спровоцировал массовую аварию на Зубовском бульваре

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На Зубовском бульваре водитель такси спровоцировал массовую аварию. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как желтое авто, перестраиваясь на другую полосу, задевает BMW. От удара иномарка меняет направление и врезается в Maybach. Удар по нему пришелся такой силы, что седан развернуло. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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