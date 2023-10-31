"Московский патруль": таксист спровоцировал массовую аварию на Зубовском бульваре

На Зубовском бульваре водитель такси спровоцировал массовую аварию. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как желтое авто, перестраиваясь на другую полосу, задевает BMW. От удара иномарка меняет направление и врезается в Maybach. Удар по нему пришелся такой силы, что седан развернуло. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.